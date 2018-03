Ruim 1,7 miljoen voor onderzoek naar ultradiepe bodemwarmte

RENKUM - Is het mogelijk om warmte diep in de bodem te gebruiken voor warmtelevering? Bodemonderzoek bij Renkum moet dat uitwijzen. Provinciale Staten hebben woensdag ingestemd met een subsidie van ruim 1,7 miljoen euro voor zo'n onderzoek.

Het onderzoek draait om geothermie, daarbij wordt de warmte die in de aarde zit omhoog gehaald. Die warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en woningen. Ultradiepe geothermie is een warmtebron op een diepte tussen de 4 en 10 kilometer.

Vooral voor de warmtelevering van temperaturen boven de 130 graden Celsius wordt volgens de provincie verwacht dat deze geothermie een grote bijdrage kan leveren. 'We vinden deze temperaturen in de ondergrond vanaf vier kilometer diepte. De Nederlandse ondergrond is op deze diepten nog niet uitgebreid onderzocht en is dus relatief onbekend.'

'Warmte uit bodem gebruiken in woningen en bij Parenco'

De haalbaarheid van deze manier van warmtevoorziening wordt nu onderzocht in Renkum. De onderzoekers gaan eerst de risico’s en de potentie van ultradiepe geothermie in kaart brengen. Het idee is om te kijken of de warmte kan worden ingezet bij papierfabriek Parenco en het overblijvend water van lagere temperatuur kan worden gebruikt voor warmteproductie voor meerdere bedrijven en duizenden woningen in Ede en Wageningen.