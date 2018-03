Deel dit artikel:











Griepgolf teistert CWZ, acht uur wachten op spoedeisende hulp Foto: Google Maps

NIJMEGEN - De griepgolf teistert ziekenhuis CWZ in Nijmegen. Daardoor kan de wachttijd bij de spoedeisende hulp oplopen tot acht uur en worden geplande, niet-urgente operaties afgezegd. 'Het is een onwenselijke situatie, waar de hele regio last van heeft', meldt het ziekenhuis op de site.

Het ziekenhuis kijkt kritisch of opname echt noodzakelijk is en probeert zo zoveel mogelijk bedden beschikbaar te houden voor patiënten met een acute zorgvraag. 'Het is erger dan de andere jaren. De vaccinatie heeft dit jaar ook niet goed gewerkt', vertelt Els Bakker, manager bedrijfsvoering van het CWZ. 'Het is enorm druk. Natuurlijk wordt er eerst gekeken welke mensen echt hulp nodig hebben, maar het kan uren liggen voordat je in een ziekenhuisbed ligt.' Kwetsbare mensen De problemen zijn ontstaan door de vele grieppatiënten die moeten worden opgenomen. Volgens het ziekenhuis zijn het veel oudere, kwetsbare mensen die een bed in het ziekenhuis nodig hebben. 'Mensen die met complicaties te maken krijgen of die al ziek waren. Die moeten echt behandeld worden in het ziekenhuis, dat kan thuis gewoon niet', vertelt Els Bakker, manager bedrijfsvoering van het CWZ. Het ziekenhuis meldt wel dat spoedeisende operaties altijd doorgaan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl