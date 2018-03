VIDEO: Boze bewoner chaletpark Tergouw deelt kopstoot uit

Een groep bewoners en de directie van het park ruziën over achterstallige betalingen. De familie die het park in eigendom heeft, zegt van 80 bewoners nog in totaal 240.000 euro te goed te hebben. Zij die niet betalen mogen met hun wagen het park niet op.

De tekst gaat verder onder de video.

De man die de kopstoot uitdeelde, vertelt erg boos te zijn. 'Het is opgekropte woede van jarenlang. Belazerd worden door alles en iedereen.' Bewoners zeggen dat ze gedwongen worden een wurgcontract te ondertekenen. 'Wie niet tekent wordt gedreigd met een boete van 50.000 euro', zegt voorzitter Henri Geerts van de bewonersvereniging.

Hij betreurt het incident tussen de eigenaresse en de bewoner. 'We betreuren het allemaal.' Mede-eigenaar Jim Greveling kan de actie van de bewoner niet waarderen. 'Ik snap dit niet. De verhoudingen zijn verziekt.'

Donderdag dient om 11.00 uur een kort geding tussen de directie van het chaletpark en de bewoners.

Zie ook: Slagboom chaletpark blijft dicht voor 40 bewoners