Er is een kleine visbroeder geboren

NIJKERK - Visbroeder Peter is vader geworden. Dat hebben de Visbroeders woensdag bekend gemaakt op Facebook.

In januari maakte de tweeling Aard en Peter Lagerwerf, beter bekend als de Visbroeders, bekend dat ze dit jaar allebei vader worden.

'We zaten samen in de buik van onze moeder, we hebben samen een bedrijf, we delen alles met elkaar. Dat we nu allebei vader worden, vinden we zelf ook wel heel uniek', vertelde Peter Lagerwerf toen.

Vader worden: een onbeschrijfelijk gevoel

Peter is vader geworden van een zoon: Sem. 'Hij is vannacht om 3.35 uur geboren. Vier weken te vroeg. Het is een onbeschrijfelijk gevoel, er komt zoveel op je af, een lach, traan, geluk, alles komt langs.' Moeder Romy en zoon Sem maken het goed.

Volgende Visbroeder of Viszusje komt in juni

De vrouw van tweelingbroer Aard is in juni uitgerekend.

