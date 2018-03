Bommelerwaard introduceert explosievenkansenkaart

VELDDRIEL - Bij het aanleggen van een vijver of het plaatsen van een schutting houd je waarschijnlijk geen rekening met de eventuele aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De kans dat je tijdens het graven op een explosief stuit is dan ook uiterst klein. Toch is de kans voor de gemeenten in de Bommelerwaard groot genoeg om een explosievenkansenkaart te publiceren.

Op de kaart staan gebieden aangegeven waar mogelijk nog niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Zolang deze bommen en munitie in de grond zitten, vormen ze geen gevaar. Maar bij graaf- of baggerwerkzaamheden kunnen ze geraakt of verplaatst worden. En dan kan zo'n explosief ontploffen.

'In de Bommelerwaard is tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevochten', zegt burgemeester Rehwinkel van Zaltbommel. 'Daardoor zijn er toen explosieven en munitie achtergebleven die niet tot ontploffing zijn gekomen.' In de jaren na de oorlog is veel daarvan opgeruimd. Maar de kans bestaat dat er nog wat is achtergebleven. Volgens Rehwinkel gaat het in Zaltbommel om een relatief klein gebied. Vooral in het zuidoosten van de gemeente is een verhoogd risico. Al is ook daar het risico op het aantreffen van blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog volgens de gemeente nog altijd zeer klein.

Up-to-date

De gemeenten in de Bommelerwaard gebruiken de explosievenkaart bij ruimtelijke projecten om initiatiefnemers te adviseren of verder onderzoek nodig is. De kaart wordt regelmatig bijgewerkt, zodat die zo betrouwbaar mogelijk is. Ook in de 'veilige' gebieden is het vinden van niet gesprongen explosieven niet helemaal uit te sluiten, zegt de gemeente.

Als zo'n explosief wordt aangetroffen, schakelt de gemeente de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, de EOD in. Zij maken het vervolgens onschadelijk.

Bekijk de kaart hier.