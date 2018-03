NEC mist mogelijk Groeneveld en Kadioglu tegen De Graafschap

NIJMEGEN - NEC mist mogelijk Arnaut Groeneveld en Ferdi Kadioglu in het belangrijke competitieduel tegen De Graafschap op 23 maart.

Groeneveld is opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje en Kadioglu in die van Oranje onder 19. Mochten ze daadwerkelijk worden geselecteerd, dan kan NEC tijdelijk niet over hen beschikken. In oktober miste NEC Kadioglu tegen Fortuna Sittard al om dezelfde reden.

Jong Oranje speelt op 22 maart op de Vijverberg in Doetinchem tegen Jong België en vijf dagen later een EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Andorra.Oranje onder 19 speelt op 21, 24 en 27 maart een EK-kwalificatietoernooi in Duitsland. Tegenstanders zijn Noorwegen, Schotland en het gastland. De winnaar plaatst zich voor het EK 2018 in Finland.

Zie ook: NEC niet blij, maar accepteert afwezigheid Kadioglu