Stank van groenverwerker Avri in Geldermalsen maakt omwonenden 'onpasselijk en ziek'

Het groen wordt verwerkt door een particulier bedrijf dat werkt onder de vergunning van afval inzamelaar Avri. Bij de verwerking van het groen tot compost kan er stank ontstaan erkent ook de Avri.

Omwonenden zeggen ook ziek te worden van de stank

Naast de overlast van stank voor de omwonenden denkt Laurens Straver dat hij ook ziek wordt van de lucht. Hij is verschillende keren onwel geworden en zelfs afgevoerd door een ambulance. De GGD Gelderland Zuid stelt in een rapport dat het mogelijk is om van stank ziek te worden, maar het is in dit specifieke geval niet onderzocht.

Rechter wil duidelijke regels

Er zijn ook omwonenden naar de rechter gestapt. Die heeft eind vorig jaar bepaald dat de regels waarmee gehandhaafd moet worden duidelijker moeten. De provincie, die de vergunning afgeeft heeft de Omgevingsdienst Rivierenland opgedragen met duidelijker regels te komen.

De omwonenden willen het liefst dat het deel waar de groenverwerking plaatsvindt overkapt wordt. Avri directeur Erik de Vries denkt dat dit niet gaat gebeuren. Hij vermoedt dat met dit soort eisen het groenbedrijf de huur zal opzeggen en zal vertrekken. 'In de praktijk heb ik nog nooit ergens gezien dit soort werkzaamheden overkapt worden', aldus de Vries.

De Vries vindt ook dat dit soort activiteiten het op het terrein van de Avri thuishoren.