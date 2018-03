Dorpshuis Nieuw-Dijk in handen van inwoners

DIDAM - Voor één euro is dorpshuis de Meikever in Nieuw-Dijk vanaf deze woensdag van de inwoners. De Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk gaat het dorpshuis beheren en 'koopt' het van de gemeente Montferland.

Woensdagavond overhandigt wethouder Loeff tijdens een officieel moment de sleutel aan de stichting.

Onderhoudskosten

Nieuw-Dijk is niet de enige dorpskern met een eigen dorpshuis. Inmiddels hebben Kilder en Zeddam het dorpshuis ook al voor het symbolische bedrag van één euro overgenomen van de gemeente. Montferland wilde dat inwoners van de verschillende dorpen de panden zelf zouden gaan beheren en exploiteren, maar dat bleek nog niet overal zo makkelijk te zijn.

Het onderhoud van het pand kost vaak veel geld. Ook in Nieuw-Dijk was dit aanvankelijk een probleem. De Meikever hoopt nu op extra geld van de gemeente om wat urgente zaken op te kunnen knappen.

Meer activiteiten

De Meikever is er onder andere voor dorpsevenementen, maar ook Jeugdwerk en de ouderensoos gebruiken het pand. In de toekomst moet het mogelijk worden dat ruimtes in de Meikever verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld ondernemers.

De dorpshuizen in Loil en Stokkum zijn nog niet door de gemeente overgedragen aan de inwoners. De gesprekken daar zijn nog in volle gang. De gemeente Montferland gaat er vanuit dat het ook in deze dorpen gaat lukken.

