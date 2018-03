'Minder blauw op straat, dus zelf waakzaam zijn'

'Er gebeurt veel op straat. En dat terwijl de politie steeds minder zichtbaar is. Daarom moeten wij als burgers meehelpen en zelf ook waakzaam zijn', zegt Jaap Vaarkamp. Hij woont in Lunteren en is beheerder van 30 WhatsApp-buurtpreventiegroepen. 'Twee jaar geleden ben ik begonnen. Ik heb nu ruim 350 huishoudens die lid zijn van één van de appgroepen. Je ziet dat het aantal aanmeldingen nog steeds groeit.'

Foto: Omroep Gelderland

Explosieve groei

In januari 2016 waren er 186 actieve WhatsAppgroepen in Gelderland, meldt stichting Wabp, die de cijfers bijhoudt. Inmiddels zijn er ruim 850 bijgekomen. Het werkelijk aantal ligt vermoedelijk nog hoger omdat niet alle groepen zijn aangemeld bij de stichting.

Aantal WhatsApp-buurtpreventiegroepen in Gelderland:

Geen vermiste katten of honden

Voor iedere wijkbewoner die lid is van een appgroep gelden strikte regels. Geen meldingen van vermiste katten of honden. Wel van verdachte situaties. In een paar gevallen heeft dat in Lunteren tot een aanhouding geleid.

'Een tijdje terug kwam er 's middags een melding in de app van een inbraak met een signalement van de dader,' vertelt Vaarkamp. 'Daarna zag een buurtbewoner de man fietsen en maakte een duidelijke foto van hem. 's Avonds kwam hij weer voorbij en hebben we hem samen met de wijkagent kunnen aanhouden. Hij heeft twee maanden in de cel gezeten.'

De Lunterse wijkagent Bart Bosman zit in alle WhatsAppgroepen in zijn gebied. Hij leest mee en doet soms zelf ook een oproep. 'Het is een goede ontwikkeling. Zo hebben wij een paar extra ogen en oren in de wijk. Als er iets belangrijks wordt gemeld, probeer ik er meteen op te reageren.'

'Angstgevoel neemt toe'

'Prima dat er appgroepen zijn, maar dragen ze bij aan de veiligheid? Daar kun je wel vraagtekens bij plaatsen.' Criminoloog Bas van Stokkum van de Radboud Universiteit waarschuwt voor het ontstaan van onrust in de buurt.

'Meldingen kunnen ertoe leiden dat angstgevoelens in de buurt toenemen. Burgers zijn dan extreem waakzaam. Er zijn genoeg voorbeelden waarbij onschuldige collectanten of glazenwassers als verdachten zijn aangemerkt.'

In Lunteren is dat ook wel eens gebeurd. Vaarkamp: 'We zagen in de schemering een paar jongens over een bouwterrein rennen. Dat vonden we verdacht. Het bleek een verkeerde inschatting want ze hadden geen kwaad in de zin. Ik vind niet dat het dan misgaat, we laten alleen maar zien dat we alert zijn.'