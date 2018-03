NEC mist alleen Rayhi thuis tegen Volendam

NIJMEGEN - Mo Rayhi is de enige afwezige bij NEC voor de thuiswedstrijd vrijdagavond tegen Volendam.

De vleugelspits herstelt nog van een hamstringblessure. Hij traint al wel weer op het veld, maar nog niet in de groep. Steeven Langil zal hem opnieuw vervangen als rechtsbuiten. Verder zijn er geen wijzigingen te verwachten in de basiself van NEC. Suently Alberto traint weer met de groep na knieproblemen, maar zal nog geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie.

In Volendam won NEC met 2-0. De laatste keer dat Volendam in De Goffert speelde, is drie jaar geleden. Toen haalde NEC met 7-0 uit.

Opstelling: Delle; Joppen, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Achahbar, Groeneveld.