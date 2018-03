Deel dit artikel:











Sofie (10) in Nederlandse Kinderjury Mieke van Hooft (Foto: Lacon/Wikimedia Commons)

NIJMEGEN - De 10-jarige Sofie de Groot van basisschool De Geldershof in Lent is woensdag gekozen in de Nederlandse Kinderjury. Ze werd geïnstalleerd als Senaatslid door kinderboekenschrijfster Mieke van Hooft.

De Senaat is een vakjury van twaalf kinderen die veel en graag lezen en allemaal hun eigen provincie vertegenwoordigen. Ze zijn gekozen uit honderden kinderen en hebben campagne gevoerd om zoveel mogelijk kinderen aan te sporen hun stem uit te brengen. De Nederlandse Kinderjury is dé prijs voor kinderboeken in de leeftijdscategorieën 6 t/m 9 en 10 t/m 12 jaar. Het is de enige publieksprijs in de boekenwereld die door kinderen wordt bepaald en uitgereikt. Nederlandse Kinderjury heeft als doel zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met nieuwe boeken en ze aan te zetten tot meer én kritisch lezen. Woensdag 27 juni worden de winnaars bekendgemaakt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl