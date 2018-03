Guus Joppen wachtte lang op rentree bij NEC

NIJMEGEN - Sinds enkele weken is Guus Joppen terug in de basis als rechtsback bij NEC.

'Ja, de laatste twee wedstrijden heb ik gespeeld. Eindelijk weer, want het had lang geduurd. En vrijdag hopelijk weer. Ik was wel redelijk tevreden over RKC, maar het kan nog wat beter. Ik ben vooral blij dat ik weer speel.'

NEC won na vier uitnederlagen weer eens op vreemde bodem. 'Daar zijn we in ieder geval van af. RKC staat redelijk laag, dus als je die al niet wint, dan gaat het echt in het koppie zitten. Dus dit was wel lekker, ja. Tegen Volendam moet het ook wel lukken, al gaat alles niet supermakkelijk. En een belangrijke week met drie wedstrijden die je op papier zou moeten winnen. Als je negen punten pakt, doe je goede zaken richting de rest van de competitie.'