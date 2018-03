Gemengde gevoelens over sluiting zaken Korenmarkt

ARNHEM - De sluiting van vier zaken op de Korenmarkt in Arnhem roept gemengde gevoelens op. 'Het heeft geen goede impact op de Korenmarkt', stelt Liesbeth de Zoete van Ondernemersvereniging Korenmarkt. 'Het zijn negatieve verhalen in de pers', vult interim-voorzitter Sander Wind van de Arnhemse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland aan.

Madame Touché, Eetcafé Touché, Den Koopman en Le Barron werden dinsdag op last van de burgemeester gesloten. Volgens de gemeente gebruikte een 65-jarige Arnhemmer crimineel verkregen geld om de horecazaken te financieren. Hij is aangehouden. Eigenaresse Jacqueline Terberg van de vier zaken wil niets zeggen: 'Mijn advocaat heeft me aangeraden niet te reageren.'

'Bibob werkt'

De Zoete kijkt alweer vooruit: 'Een hele hoek zit nu dicht. Ik hoop dat er nu goede ondernemers in komen, liefst vier verschillende. We hadden het wel zien aankomen, er komt niet zomaar zo'n onderzoek. Als het zo iemand is, ben ik blij dat hij weg is. Als ondernemersvereniging kunnen we weinig doen. Als we iets horen, geven we het door aan de gemeente.'

'Ik ben wel blij dat de Wet Bibob (om criminele activiteiten in de bovenwereld tegen te gaan, red.) werkt. Daar zij wij een groot voorstander van. Als er rare dingen gebeuren, worden ze op deze manier uitgeschakeld', benadrukt Wind.

'Zonde, want het gaat net wat beter', vervolgt Wind. 'Zoals het Filmhuis. Daar komt een mooi pand vrij (door de verhuizing van het filmhuis naar het Kerkplein, red.). Daar komt morgen meer duidelijkheid over. Daar willen wij ons op richten.'

De gemeente Arnhem laat weten dat de vier zaken dicht blijven zolang het onderzoek naar de Arnhemmer duurt. Tot die tijd blijven de vergunningen ingetrokken.

Zie ook: