Ruim 52 uur darten voor het goede doel in Tiel

TIEL - Ga er maar aan staan. Elon Volmer en Jordy van Blitterswijck gaan vanaf donderdagmiddag 52 uur darten voor het goede doel.

'Ik heb wel aardig getraind', zegt Jordy van Blitterswijck. De Tielenaar, tegenwoordig woonachtig in Horssen, weet dat hem een pittige beproeving te wachten staat. 'De arm heb ik getraind en ik heb ook geoefend met wakker blijven.'

Ze gaan hun kunstje doen in café Boemerang in Tiel. Doel is om samen 52 uur, 52 minuten en 52 seconden te darten en zo het wereldrecord binnen te halen. Dat ligt volgens verschillende bronnen rond de zestig uur, maar volgens de darters is dat een andere spelvorm waarbij mensen tegen elkaar spelen. Doel is om geld op te halen voor Bikers Against Child Abuse, een motorclub die zich inzet voor een veilige omgeving voor misbruikte kinderen.

'Ik ben een gemiddelde darter', zegt Jordy. 'Voor mij is 180 gooien vaak wat te hoog gegrepen, maar Elon gooit de hoogste score regelmatig.'