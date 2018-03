Gelderland Stemt met scholieren in Elburg: lees het nu terug

ELBURG - De rode Gelderland Stemt-verkiezingsbus zette haar route voort naar de gemeente Elburg waar LOE Mediagroep de uitzending presenteerde. De bus stond op het terrein van middelbare school het Nuborgh College. De scholieren deden mee; zij voelden de politici aan de tand en namen de lokale politiek onder de loep.

Middelbare scholieren stemmen mee

Deze keer is de uitzending iets anders dan normaal; het Nuborgh College doet mee met de uitzending. Binnen de deuren van de middelbare school is een politieke markt georganiseerd waar lokale politici in gesprek gaan met de scholieren van de bovenbouw. Dan kunnen de lokale partijen leren van de scholieren en de scholieren leren meer over de gemeenteraadsverkiezingen - een win-win situatie dus.

Over het algemeen zijn de middelbare scholieren nog minderjarig en mogen zij dus nog niet stemmen. Maar de school heeft speciaal voor vandaag een stemlokaal nagebootst - bemand door de scholieren zelf - zodat de leerlingen naar aanleiding van de gesprekken met lokale politici hun stem kunnen uitbrengen. Natuurlijk geldt deze stem niet echt, maar het idee is dat de scholieren leren hoe je uiteindelijk bepaalt aan wie je je stem uitdeelt.

Scholieren in gesprek met fractieleden - Sport in Elburg

De scholieren openen het gesprek met de lokale politici door te vertellen dat zij momenteel nog niet tevreden zijn over de sportvoorzieningen. Sporthallen zijn verouderd of liggen soms zelfs buiten de gemeente, waardoor het minder aantrekkelijk is om te gaan sporten.

De politici reageren door te laten weten dat zij er zeker mee bezig zijn. Ze vinden sport belangrijk, omdat het mensen verbindt - vooral jongeren. En jongeren zijn toch de toekomst van de gemeente en de politici zien graag dat de jongeren ook in de gemeente Elburg blijven wonen.

Door samen in gesprek te gaan met jongeren in de gemeente, proberen de politici de juiste oplossingen te vinden. Omdat een groot deel van jong Elburg natuurlijk nog niet mag stemmen, zijn dit soort bijeenkomsten toch nog een mogelijkheid voor de lokale partijen om de stem van de nieuwe generaties te horen.

De lokale CDA-fractie probeert de scholieren te overtuigen van haar standpunten.

Scholieren in gesprek met fractieleden - Veiligheid: fietsen op eigen risico

De lokale politici voeren in de bus een gesprek met scholieren over de veiligheid in de gemeente.

Dickhof van de ChristenUnie laat weten dat hij, zoals de jongeren hebben laten weten, blij is dat er in ieder geval geen gevoelens van onveiligheid zijn in de traditionele zin; er is geen sprake van een bedreiging en criminaliteit speelt eigenlijk helemaal geen rol in de leefwerelden van de leerlingen. Het grootste knelpunt op het gebied van onveiligheid, is onveiligheid in het verkeer.

De scholieren melden dat zij nu nog teveel last hebben van auto's in het centrum - ze vertellen dat ze wel eens bijna zijn aangereden. De ChristenUnie besteed volgens Dickhof veel aandacht aan fietsveiligheid; ze hebben plannen om het autoverkeer in de gemeente terug te dringen. Andere lokale politici zijn het eens met Dickhof dat er iets moet veranderen, maar er moet wel rekening worden gehouden met belangrijke routes die door de gemeente lopen. Er valt zeker autoverkeer terug te dringen, zolang het in het voordeel is van Elburg.

Wat vinden de partijen?

Lokale fractieleden van partijen zoals onder andere CDA, PvdA, ChristenUnie en lokale partijen Algemeen Belang Elburg en Elburg Beleid melden allemaal dat ze erg tevreden zijn over de bijeenkomst op school.

Wat de algemene opvatting is, is dat de lokale politiek eigenlijk te ver van jongeren afstaat. De gemeenteraadsverkiezingen zijn over het algemeen niet echt een hip onderwerp bij jonge generaties, maar daar hopen de politici met initiatieven zoals deze toch verandering in te brengen. De jongeren bepalen de toekomst en hun stem is eigenlijk nu al net zo relevant als die van de stemgerechtigden.

Sarah Vonk is met 15 jaar de jongste kandidaat op de lijst van de PvdA in Elburg. Zij zit zelf ook op het Nuborgh College en zij doet aan haar mede-scholieren ook een oproep: 'Zodra het kan, ga stemmen! En verdiep je nu alvast zodat je dadelijk goed bent voorbereid.'

De meest populaire partijen bij scholieren? Dat waren de VVD met 18 'kunststemmen' en de ChristenUnie, ook met 18 stemmen. En hoewel de stemmen niet gelden, laten ze mogelijk wel zien hoe jong Elburg nu al nadenkt over de lokale politiek.

De politici uiten hun enthousiasme over de winst voor de camera.