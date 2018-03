Achahbar: NEC groeit meer en meer in mijn hart

NIJMEGEN - Anass Achahbar staat niet onwelwillend tegen een langer verblijf bij NEC.

De spits wordt dit seizoen gehuurd van PEC Zwolle. Van die club hoorde hij nog niks. "Ik heb geen contact met PEC, mijn andere werkgever. Ik speel nu voor NEC. Ik wil op dit moment vooral kampioen worden. Maar NEC groeit meer en meer in mijn hart. Ik kan zoveel zeggen, maar dat heeft allemaal geen zin. De toekomst is kampioen worden, wat daarna komt zie ik dan wel."

Achahbar was even zijn basisplaats kwijt, maar tegen RKC stond de spits er weer in en scoorde hij ook. "Doelpunten maken is altijd lekker voor een spits. Ik liet zien wat ik kan en het team maakte goed gebruik van mij. Ik speelde lekker samen met Arnaut Groeneveld en Ferdi Kadioglu. Bij die penalty krijg ik hem van Ferdi en dan kan ik hem direct doorspelen naar Arnaut. Dat kan bijna blindelings, omdat ik al weet waar hij staat. En hij weet ook waar de bal naartoe moet als ik voor het doel sta. Met de kwaliteiten van Arnaut komt hij dan bijna altijd voor mijn linkerbeen."