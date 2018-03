Deel dit artikel:











Aantal schadeclaims helikopteroverlast loopt op naar 50 Foto: Omroep Gelderland

DREMPT - Het aantal schadeclaims naar aanleiding van helikopteroefeningen van Defensie in de Achterhoek is opgelopen tot 50. Tijdens de oefeningen - die drie weken duurden - vlogen gevechtshelikopters vaak laag over.

Al tijdens de oefening meldden verschillende gedupeerden zich. Het zou onder meer gaan om boeren van wie het vee door de schrik gewond raakte of door stress minder melk zou produceren. Na de eerste klachten besloot Defensie in overleg met LTO om te proberen zo veel mogelijk uit buurt te blijven van stallen. De oefeningen zijn op 23 februari geëindigd en inmiddels staat de teller van het aantal schadeclaims dus op 50. Mensen die schade hebben gemeld, krijgen bezoek van een schadecommissaris en een deskundige. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl