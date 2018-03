'Aanvaller psychiatrische patiënte overgeplaatst'

DOETINCHEM - De belager van een psychiatrisch patiënte is kort nadat Omroep Gelderland berichtte over de mishandeling bij GGNet in Doetinchem uit huis geplaatst. Dat meldt de familie van het slachtoffer.

De bewoonster van een onderkomen van deze instelling aan de Lampongstraat werd in januari door een medebewoner in elkaar geslagen na een opmerking over zijn toiletbezoek. Het slachtoffer liep een blauw oog op en een gekneusde arm.

De twee hadden het al eerder met elkaar aan de stok gehad.

Gesprek familie met GGNet

Begin deze week had de familie van de mishandelde vrouw een gesprek met begeleiders en een behandelend arts van de patiënte. 'Hij woont er niet meer', zegt de zus van het slachtoffer tegen Omroep Gelderland over de man die de vrouw aanviel.

Volgens haar was de verhuizing van de man enkele dagen nadat de mishandeling naar buiten kwam. GGNet wil niet reageren vanwege de privacy.

Aanvankelijk werd het slachtoffer na de aanval in een ander huis op het GGNet-terrein ondergebracht. De twee kwamen elkaar steeds tegen. 'Nu kan dat gelukkig niet meer', zegt de zus.

Ze was naar de omroep gestapt, omdat het verzoek aan de instelling om de patiënte in bescherming te nemen niets uithaalde. 'We zijn geen oppas voor je zus', kreeg de klaagster naar eigen zeggen te horen.

Het gaat stuk beter met het slachtoffer

Met de mishandelde vrouw gaat het inmiddels een stuk beter. 'Ze wil graag een woning voor zichzelf, maar met begeleiding', legt haar zus uit.

Dat is nog niet eenvoudig. De zus: 'GGNet heeft in het gesprek tegen ons gezegd dat we zelf ook mogen zoeken naar een woning voor haar.'

Er zou woonruimte beschikbaar zijn in Nijmegen bij Pro Persona maar dat heeft niet de voorkeur, want dan woont het slachtoffer volgens de familie te ver bij haar kinderen vandaan. 'We zoeken voor mijn zus iets in Doetinchem of in de buurt.'

