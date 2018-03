Deel dit artikel:











Politie pakt nepwapen af in Arnhem Foto: Facebook Politie Arnhem-Noord

ARNHEM - De politie heeft dinsdagavond in de Arnhemse wijk Klarendal een pistool in beslag genomen. Het bleek te gaan om een airsoftpistool, dat is een replica van een echt wapen.

De politie heeft het pistool in beslag genomen omdat dit soort nepwapens verboden zijn. Er zijn twee mannen aangehouden. De politie kwam de twee op het spoor nadat een inwoner van Klarendal de politie belde dat hij mensen zag lopen met een wapen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl