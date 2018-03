Oproep: blokkeer nieuwbouw moskee Nijmegen

NIJMEGEN - Blokkeer de bouwplannen voor een nieuwe moskee in Nijmegen alsnog. Die oproep doet de actiegroep Nijmegen Rechtsaf in een brief aan alle gemeenteraadsleden van de Waalstad.

De gemeenteraad stemde eerder al in meerderheid voor de komst van de grote nieuwe moskee op het Jonkerbosplein. De actiegroep waarschuwt de raadsleden voor de invloed van 'de lange arm van Ankara', doelend op de te bouwen moskee in Nijmegen. Dat moet één van de grootste Diyanet moskeeën van ons land worden.

'Staat integratie in de weg'

Om hun zorgen te onderbouwen, is een 7 pagina's tellende brief opgesteld met onderaan een verwijzing naar 37 bronnen. De actiegroep stelt dat de komst van de nieuwe moskee integratie van bezoekers ervan in de weg staat. Het nieuwbouwplan komt van de Eyup Sultan Moskee in de wijk Bottendaal, het oudste islamitische gebedshuis in Nijmegen.

Diyanet moskeeën staan via het Turkse ministerie van Godsdienstzaken rechtstreeks onder controle van president Recep Tayyip Erdoğan. 'De geschiedenis leert ons dat de islam eerst en vooral een politieke ideologie is die Kerk en Staat niet gescheiden houdt, zoals onze westerse samenleving wel doet sinds de Verlichting', schrijft Nijmegen Rechtsaf.

Moskeeën als kazernes

De actiegroep haalt woorden van president Erdoğan’s aan die in Turkse schoolboeken zijn terug te vinden: 'De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten.' Nijmegen Rechtsaf noemt dat 'onrustbarend'.

Volgens de brief heeft Turkije onder leiding van de streng-islamitische Erdoğan zeer veel invloed op in Nederland - en Nijmegen - wonende Turken (van 1e t/m 4e generatie), en dan met name op politiek-ideologisch niveau. Nijmegenaar Willy Riep verzamelde eerder 2.500 handtekeningen tegen de nieuw te bouwen moskee.

'Is mijn Koerdische kapper nog veilig?'

'In hoeverre worden onze Turkse buurt- en stadsgenoten in Nijmegen beïnvloed door de preken opgelegd door Ankara, in de nieuwe grote Diyanet moskee [...]? Hoe controleert u dit? En in hoeverre is/blijft het veilig in Nijmegen voor mijn Koerdische kapper en onze overige Koerdische (en ook Gülen) mede-Nijmegenaren?', vragen de 'zeer bezorgde' Nijmegenaren aan de raadsleden.

Tot slot wijst de brief de raadsleden op een recent rapport (‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 46’, november 2017) van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, waarin gewezen wordt op de gevaren van het groeiende salafisme (moslimfundamentalisme) in Nederland. Daarin wordt ook Diyanet benoemd.

Antwoord graag vóór de verkiezingen

De actiegroep roept de gemeenteraadsleden op om met een inhoudelijke reactie te komen op de grote zorgen die in de brief geuit worden. En wel graag vóór 18 maart aanstaande, zodat de antwoorden van de raadsleden meegenomen kunnen worden bij het uitbrengen van een stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Komt die reactie er niet, dan gaat Nijmegen Rechtsaf ervan uit dat de raadsleden de bouw van de nieuwe moskee geen probleem vinden. De actiegroep doopte eerder al eens een Gaziantepplein in Nijmegen om tot Vrijheidsplein, nadat de Turkse stad de stedenband met Nijmegen plots verbrak.

