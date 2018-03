Mogelijk nieuwe locatie brandweer Didam

DIDAM - Montferland onderzoekt de toekomst van de brandweerkazerne aan de Burgemeester Kronenburglaan in Didam. De gemeente bekijkt de mogelijkheden voor modernisering of het verplaatsen van de kazerne naar een nieuwe locatie.

'De brandweer in Didam zit in het gebied van het masterplan', vertelt burgemeester Peter de Baat. 'Dat betekent dat op termijn daar door de gemeenteraad woningbouw is voorzien. Om die reden is het belangrijk om te kijken of de brandweer daar kan blijven of dat men naar een andere plek moet.'

Montferland heeft verschillende toekomstscenario’s onderzocht, waar twee realistische opties uit voort zijn gekomen. 'Wat er zou kunnen gebeuren, is dat de kazerne op de huidige locatie wordt gemoderniseerd. Een andere optie is dat er gekeken wordt naar een nieuwe kazerne op een andere locatie', zegt De Baat.

Tekst gaat verder onder de video:

Uit het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden blijkt dat de huidige kazerne ook niet voldoet aan de wettelijke eisen. 'De vloeren zijn te glad, ruimtes zijn te krap, het sanitair is echt niet op orde en heel belangrijk is dat de kleedruimte in dezelfde ruimte is achter de voertuigen. Dat levert mogelijk gevaarlijke situaties op', aldus de burgemeester. Die verwacht dat de gemeenteraad in het najaar een eerste besluit neemt over de scenario's.