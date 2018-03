Deel dit artikel:











Honderden roeken verjaagd uit park Foto: REGIO8

GENDRINGEN - In enkele jaren tijd is de hoeveelheid roeken in het Kernspark in Gendringen drastisch teruggedrongen. Met behulp van pistolen en laserlampjes worden de laatste paartjes deze weken weggejaagd.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

'De buurt heeft in het verleden heel veel overlast gehad van de roeken', aldus wijkbeheerder Maik te Kaat van de gemeente Oude IJsselstreek. 'De poep die naar beneden kwam, het gekrijs. Wij hebben ontheffing aangevraagd en nu zijn we de laatste nesten aan het weghalen.' Nadat het nest uit de boom is verwijderd, is de wildbeheergroep Gendringen-Bergh verantwoordelijk voor het wegjagen van de vogels met behulp van pistolen en laserlampjes. 'Roeken zijn hele lieve dieren', aldus Gerard Zeegers van de wildbeheergroep. 'Maar zoals het met een heleboel dieren gaat, er moeten er niet te veel op een plaats zijn, want dan komt er overlast van.' De tekst gaat verder onder de video:



In enkele jaren tijd is het aantal nesten van roeken in het kleine Kernspark drastisch verminderd van bijna 250 tot een achttal. 'We merken dat de mensen die met de hond lopen de zangvogeltjes weer horen', aldus Zeegers over bewoners rond het Gendringse park. 'Voorheen was hier alleen brandnetelvegetatie, nu zie je ook weer de bosanemoontjes terugkomen. Het heeft een positief effect.' In enkele jaren tijd is het aantal nesten van roeken in het kleine Kernspark drastisch verminderd van bijna 250 tot een achttal. 'We merken dat de mensen die met de hond lopen de zangvogeltjes weer horen', aldus Zeegers over bewoners rond het Gendringse park. 'Voorheen was hier alleen brandnetelvegetatie, nu zie je ook weer de bosanemoontjes terugkomen. Het heeft een positief effect.' Roeken zijn bij wet beschermd en kunnen alleen na een ontheffing worden verjaagd, gevangen of verplaatst.