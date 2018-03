Gemeentelijke panden Bronckhorst krijgen nieuwe bestemming

HENGELO - Bronckhorst is er de afgelopen vier jaar in geslaagd voor zeker 13 gemeentelijke panden een nieuwe bestemming te vinden. Vier scholen worden nu gebruikt als dorpshuis, twee andere als dagwinkel, kantoor, atelier en productiebedrijf.

Sportcomplex Baakse Boys, een basisschool in Baak, een andere school in Steenderen, een peuterzaal in Halle en een brandweergarage in Hengelo gingen tegen de vlakte. De vrijgekomen gronden worden verkocht en krijgen een nieuwe bestemming.

Over de toekomst van zeven andere gemeentelijke panden is Bronckhorst nog in onderhandeling.