Lijsttrekker Dorpspartij Epe: 'Weinig bewijs voor invloed mens op klimaatverandering'

EPE - Lijsttrekker en fervent jager Rien van der Vlies van de lokale Dorpspartij van de gemeente Epe, heeft in de verkiezingsbus tijdens de Gelderland Stemt-uitzending zijn twijfels geuit over de invloed van de mens op klimaatverandering.

Het klimaat is aan verandering onderhevig en de vraag is in hoeverre de mens hiervoor verantwoordelijk is. Van der Vlies van de lokale Dorpspartij in de gemeente Epe denkt dat de invloed van de mens niet echt aanwezig is.

Dat zij hij tijdens het verkiezingsdebat onder leiding van Radio 794.

Voorlichting

'We zagen in de middeleeuwen ook al dat de aarde opwarmde. Er is volgens mij niet genoeg bewijs dat mensen daar iets aan kunnen doen.' Hij vindt desondanks dat iedereen zijn steentje moet bijdragen om duurzaam te leven. Inwoners van de gemeente Epe moeten volgens hem goed voorgelicht worden over de manier waarop zij het beste kunnen omgaan met de aarde.

Vieze camper

Van der Vlies uitte kritiek op een ouderwetse camper die de lokale CDA-fractie buiten de bus had staan: 'De hele markt stinkt naar de milieuvervuilende kachel in de roestbak. Niet het goede voorbeeld dus.' 'Daar hebben we het na de uitzending nog wel even over', reageerde lijsttrekker Erik Visser van het CDA.

Foto: Van der Vlies (in de oranje jas) tijdens de uitzending van de verkiezingsbus