Jonge Democraten op de bres voor starterswoningen in Nijmegen

NIJMEGEN - Voor veel studenten en starters is het moeilijk een betaalbare woning te vinden in Nijmegen. De gemeente hoort ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen zijn, ook voor jongeren en starters. Dat vinden de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen. Daarom gaan ze actievoeren.

De Jonge Democraten (de onafhankelijke jongerenorganisatie van D66) gaan daarom op donderdag 8 maart om 15.00 uur actievoeren voor het gemeentehuis om de aandacht te vestigen op het tekort aan starterswoningen in Nijmegen.

Wonen op kamers

In een persbericht is te lezen: 'Het mag niet zo zijn dat jongeren de stad uit moeten of alleen nog maar op zichzelf kunnen wonen als ouders meebetalen.'

Studenten die toch in Nijmegen willen blijven wonen, moeten nu vaak in hun studentenkamer blijven wonen. Terwijl juist over woningen met studentenkamers veel klachten bestaan, zegt de jongerenbeweging.

'Een manier om deze problemen in te dammen is aantrekkelijke alternatieven aanbieden voor jongeren om de stap te zetten naar een starterswoning. Zolang die er niet zijn, zullen de problemen niet afnemen', besluiten de Jonge Democraten.