Van kerk tot sporthal: hier kun je straks stemmen

ARNHEM - Stemlokalen zitten vaak in buurtcentra en schoolgebouwen, maar komen op de gekste plekken voor. In Nederland worden er straks ruim 9000 ingericht. Ook bij jou in de buurt zit een stemlokaal.

In sommige dorpen is maar één locatie om te stemmen, in andere plaatsen zitten er meerdere in een wijk. Hoe weet je nu waar je naartoe moet? Het dichtstbijzijnde stemlokaal staat aangegeven op de stempas. Maar met de stempas kun je op elke locatie in jouw gemeente stemmen.

De Geodienst, het ruimtelijk expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, bracht alle stemhokjes in ons land in kaart op Stemwegwijzer.nl. Daar kun je precies zien waar de stemlokalen bij jou in de buurt zich bevinden.

Lees hier meer over het project