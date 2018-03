Malafide autosloper moet 750.000 euro betalen aan verzekeraars

MILLINGEN AAN DE RIJN - Een man uit Nijmegen die een sloopbedrijf had in Millingen aan de Rijn, moet 750.000 euro betalen aan autoverzekeraars. Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit zegt dat het voor het eerst is dat iemand geld moet betalen aan de verzekeraars voor het verhandelen van onderdelen van gestolen auto's.

Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit spreekt van een 'juridische doorbraak'. De civiele zaak was aangespannen namens alle schadeverzekeraars in Nederland met als doel de schade als gevolg van de diefstallen via helers terug te halen. Dat is half februari gelukt; een rechter veroordeelde de sloper tot het betalen van zo'n driekwart miljoen euro.

In de strafzaak was de man al veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer de handel in gestolen auto's en auto-onderdelen.

Geen luxe leven

Op de sloperij in Millingen werden in 2013 zo'n 18.000 auto-onderdelen in beslag genomen. Ze waren afkomstig van 284 gestolen auto's.

Woordvoerder Wouter Verkerk van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit is blij met de uitspraak van de rechter. 'Auto's worden gestript en de onderdelen los verkocht. We zijn blij dat de rechter nu heeft gezegd dat iemand die verschillende onderdelen uit een gestolen auto afzonderlijk heeft verkocht, de verzekeraars toch de volledige prijs van de gestolen auto moet vergoeden. Dat schept een precedent. Als je de verkopers laat terugbetalen dan zullen ze misschien minder snel handelen in gestolen onderdelen en het is ook goed dat ze na hun gevangenisstraf niet in luxe kunnen leven, maar alle schade moeten terugbetalen.'

Premies laag houden

Door deze uitspraak verwachten de verzekeraars dat het in de toekomst eenvoudiger wordt om schade van autodiefstallen te verhalen op daders. Een tweede Nijmegenaar, die in dezelfde zaak veroordeeld is, wacht ook nog een civiele zaak.

Hij had een autosloperij in Nijmegen, maar is failliet. Zodra dat faillissement is ingetrokken, zal ook hij aansprakelijk gesteld worden door de verzekeraars. Die hopen mede door deze uitspraak dat ze de premies laag kunnen houden.