Henk Schiffmacher: 'Ik ben bang om ziek te worden en het hele circus stop moet worden gezet'

Opmerkelijk genoeg sprak UIT met Esther met hem op de vooravond van zijn voorstellingen en daarin vertelde hij al over de angst om ziek te worden.

Schiffmacher werd maandag met hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Zijn voorstellingen deze week, waaronder in Nijmegen, kunnen daardoor niet doorgaan.

In het interview, dat opgenomen werd voor zijn ziekenhuisopname, praat Schiffmacher ook over zijn gezondheidsproblemen. 'Ik kan niet iets anders er nog bij doen. Ik ben veel te zwaar en ik kom zuurstof tekort. Ik ben heel erg bang om bijvoorbeeld ziek te worden waardoor het hele circus stop moet worden gezet. Het is een stuk verantwoordelijkheid dat mij zwaar weegt.'

Tien jaar heb ik nog nodig Henk Schiffmacher

In de voorstelling 'Schiffmacher Vertelt' blikt de tatoeëerder terug op zijn leven. 'Ik wil niet zeggen dat als je het sober bekijkt, de dood me nu benaderd. Maar er zit wel een aspect in dat de situatie rond komt zo. Het zal toch een keer gebeuren. Daar heb ik niet zo'n moeite mee. Maar tien jaar heb ik nog wel nodig denk ik.', aldus de tatoeëerder.

In een verklaring laat de familie weten dat Schiffmacher het naar omstandigheden goed maakt. Hij wordt de komende dagen in het ziekenhuis verder onderzocht.

