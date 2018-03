IJshockey: Ahoud Nijmegen naar halve finales

NIJMEGEN - De ijshockeyers van Ahoud Nijmegen hebben zich dinsdagavond geplaatst voor de halve finales van de BeNe-League.

Nijmegen won de derde en beslissende wedstrijd uit tegen HYC Herentals uit België na shoot-outs. Zondag won Nijmegen ook al in België, toen na verlenging.

In de halve finales ontmoet Nijmegen titelfavoriet Hijs Den Haag. De eerste wedstrijd is vrijdag in Den Haag, zondag is de return in Nijmegen. De ploeg die twee keer wint gaat naar de finale.