Stroomstoring Ermelo opgelost De storing is verholpen Foto: Omroep Gelderland

ERMELO - In het buurtschap Horst in Ermelo is woensdagochtend een stroomstoring geweest.

De storing begon iets na 9 uur en duurde tot ongeveer 11.30 uur. Volgens Liander was er een spontane storing aan een kabel. De storing gold voor gebouwen in het postcodegebied 3853. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl