Gemeentebelangen Scherpenzeel presenteert verkiezingsprogramma

SCHERPENZEEL - De lokale partij Gemeentenbelangen Scherpenzeel (GBS) heeft het partijprogramma voor de komende jaren klaar.

Onder leiding van de huidige fractievoorzitter Henk Brons gaat de partij de verkiezingen in. GBS is één van de vijf deelnemende partijen in Scherpenzeel.

'Bij GBS is de politieke koers niet afhankelijk van een identiteit of overtuiging, zoals bij de gevestigde partijen. Het dorp is de verbindende factor', is te lezen in het verkiezingsprogramma.

Kernthema's voor de partij zijn onder meer: jeugd, ondernemen en zelfstandigheid als gemeente,

Kijk hier voor het hele verkiezingsprogramma