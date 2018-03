Achterhoekse partijen in debat op de radio

ULFT - REGIO8 en Optimaal FM organiseren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen drie debatten op de radio. Partijen uit Doetinchem (7 maart), Montferland (8 maart) en Oude IJsselstreek (14 maart) krijgen de kans om hun visie te schetsen.

'Wij vinden het belangrijk om de lokale politiek en democratie een podium te geven', zegt eindredacteur Jesper Stoffelen van REGIO8. 'Door drie debatten te organiseren in onze studio, hopen we de partijen gelegenheid te geven om hun visie voor de gemeente te schetsen.'

Stellingen

Binnen de twee uur durende debatten krijgt elke deelnemende partij een minuut de ruimte om plannen voor de gemeente uit de doeken te doen en andere partijen een stelling voor te leggen. Luisteraars kunnen via Facebook, Twitter of mail hun vragen insturen.



De lijsttrekkers van de Doetinchemse partijen bijten op woensdagavond 7 maart het spits af. De collega’s uit Montferland volgen een dag later. Het laatste radiodebat voor deelnemers in de gemeente Oude IJsselstreek vindt op woensdagavond 14 maart plaats.

De verkiezingsprogramma’s en kieslijsten van de deelnemende partijen zijn hier te vinden.



