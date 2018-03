De verkiezingsbus stond in Epe: lees het nu terug

EPE - Onze rode Gelderland Stemt-verkiezingsbus stond vanmorgen in Epe. Radio 794 zond uit vanaf de Markt.

Het CDA heeft een Pipowagen meegebracht.

GroenLinks, SGP en PvdA - Wonen in de gemeente

Jan Aalbers van GroenLinks, Henk Boon van de SGP en Lenie Boer van de PvdA zijn in de bus gearriveerd. Zij bespreken de leefbaarheid in de gemeente voor zowel jongeren als voor ouderen.

Boer van de PvdA stelt dat er meer goedkope, sociale huurwoningen in de gemeente moeten komen. Zij merkt dat dure, nieuwe woonwijken momenteel de woningmarkt in Epe domineren. Dat is voor de leefbaarheid en de gelijkheid niet goed vindt de politica. Iedereen verdient volgens haar een plekje in de gemeente want iedereen verdient de mogelijkheid om zich te ontplooien in Epe - dat is een waarde die haar partij wil uitdragen.

Volgens Henk Boon van SGP wonen er in de gemeente een hoop jongeren, maar er is ook een redelijk groot deel van deze jongeren weggegaan uit Epe omdat de woningen te duur zijn. En daar moet volgens hem iets aan veranderen. Daarnaast wil hij ook jong en oud bij elkaar laten wonen, omdat er nu niet genoeg saamhorigheid is onder verschillende leeftijdsgroepen, zo stelt hij.

Aalbers van GroenLinks beaamt dat er inderdaad veel vinexwijken en dure nieuwbouw bij zijn gekomen, waardoor jongeren weggejaagd worden. Ook hij wil dan jong en oud bij elkaar laten wonen of in ieder geval voor meer sociale voorzieningen zorgen zodat alle leeftijdsgroepen comfortabel kunnen leven. Daarnaast wil GroenLinks de wijken in de gemeente aantrekkelijker maken om naartoe te verhuizen; zowel de huizenprijzen als de leefbaarheid moet dan aangepakt worden volgens de politicus.

VVD, CDA en Dorpspartij Epe - Duurzaamheid in Epe

Jan Willem Vos van de VVD, Erik Visser van het CDA en Rien van der Vlies van Dorpspartij Epe gaan in gesprek over duurzaamheid in de gemeente.

Wat Vos van de VVD belangrijk vindt, is dat het duurzaamheidsbeleid dichterbij de burger wordt gebracht. 'Het dak van ons gemeentehuis ligt vol met zonnepanelen. Er is binnen in het gebouw een uitleg over de duurzaamheid in Epe en de manier waarop de gemeente daar invulling aan geeft, maar er zijn weinig inwoners die regelmatig binnenlopen. Daarom is het belangrijk om dichterbij de burger te gaan staan en direct gaan zorgen voor meer bewustwording wat betreft duurzaamheid', aldus Vos.

Een agendapunt van het CDA is dat zij de veiligheid van fietsers willen verbeteren, maar een ander punt spreekt het een beetje tegen; zij willen fietspaden omvormen tot groenvlaktes waardoor er dus een aantal fietsroutes verdwijnen. De CDA'er legt uit dat de partij de hele dorpsroute wil aanpakken. In de plaats van de fietspaden die nu groenvlaktes zijn, wil de politicus meer fietsen en dus meer fietsroutes zien in de rest van Epe. 'Waar de VVD bijvoorbeeld wil dat er nog naar scholen kan worden gereden met auto's, wil het CDA alles toegankelijker maken voor de fietser. Het is milieuvriendelijker en heel Epe wordt er rustiger van. In noodgevallen moeten belangrijke plekken natuurlijk nog wel bereikbaar zijn voor auto's, maar wij willen het autoverkeer in de gemeente zoveel mogelijk terugdringen', vertelt Visser.

Rien van der Vlies van Dorpspartij zet zijn vraagtekens bij het feit dat menselijk handelen effect heeft op klimaatverandering. Ondanks de vele bewijsstukken dat dit wel degelijk het geval is, denkt de politicus niet dat mensen invloed hebben op het klimaat. Vervolgens spreekt hij zichzelf een beetje tegen door te vertellen dat iedereen zijn steentje moet bijdragen om duurzaam te leven. Dan moeten burgers volgens hem voorgelicht worden over de manier waarop zij het beste kunnen omgaan met de aarde.

Van der Vlies sluit zijn betoog af door kritiek te uiten op de Pipowagen van het CDA: 'De hele markt stinkt naar de milieuvervuilende kachel in de roestbak. Niet het goede voorbeeld dus.' Visser van het CDA vertelt dat daar nog wel even na de uitzending over wordt gepraat.

Buiten de verkiezingsbus verzamelen steeds meer inwoners, politici en wordt de politieke markt steeds uitgebreider.

Nieuwe Lijn, D66 en Gemeentebelangen - Samenwerken en het raadsplan

Robert Scholten van lokale partij Nieuwe Lijn, Hans de Goede van D66 en Jan van Limburg van Gemeentebelangen zijn op de bus gestapt om te praten over de onderlinge samenwerking tussen de verschillende partijen.

Samen bespreken de partijen het raadsplan; een plan over de huidige leefbaarheid en over de toekomst van de gemeente, gezamenlijk opgesteld door de leden van de gemeenteraad. Er moeten dan volgens de politici compensaties worden gemaakt en soms is dat nog wel eens een moeizaam proces. Scholten van Nieuwe Lijn legt uit dat er af en toe nog wat onderlinge strijd is en dat je het nooit helemaal met elkaar eens kan zijn, maar dat alle partijen uiteindelijk allemaal denken aan het belang van de Epenaar.

De Goede van D66 voegt daar aan toe dat er geen partijen zijn die nu campagne voeren in Epe waarmee D66 niet wil samenwerken. De andere politici geven beide hetzelfde aan; ook zij willen met de huidige partijen in zee gaan om de gemeente Epe leefbaarder te maken.

Van Limburg van Gemeentebelangen vertelt dat het belangrijk is dat, wie er ook samen moeten werken en hoe deze samenwerking er ook uit gaat zien, er altijd naar de burger moet worden geluisterd. De stemmen van inwoners zijn volgens hem essentieel voor een succesvol raadsplan.