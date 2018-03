Auto total loss door brand

VELP - In Velp is dinsdagavond laat een auto zwaar beschadigd geraakt door een brand. De wagen is vermoedelijk total loss.

De autobrand aan de Pastoor Schaarsstraat werd iets voor middernacht ontdekt. De brandweer had het vuur snel uit. De politie onderzoekt nu of er sprake is van brandstichting.

In januari was in dezelfde buurt in Velp, aan de Waterstraat, ook al een autobrand. Het is niet bekend of de branden iet met elkaar te maken hebben.