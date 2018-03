Deel dit artikel:











Bekijk hier hoeveel auto's er in uw gemeente zijn gestolen Foto: Pixabay

ARNHEM - In Gelderland is de kans dat automobilisten hun auto kwijtraken door diefstal het grootst in Arnhem en Nijmegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De afgelopen drie jaar waren in die twee gemeenten gemiddeld meer dan vier autodiefstallen per duizend personenauto's. Arnhem en Nijmegen staan daarmee in de landelijke top 10. Bekijk hoeveel auto's er in uw gemeente zijn gestolen: Ook in Heumen en Rozendaal is een relatief grote kans op autodiefstal. Daar waren de afgelopen drie jaar bijna drie autodiefstallen per duizend personenauto's. Landelijk neemt het aantal autodiefstallen wel af. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl