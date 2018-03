Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop op A28 Foto: Facebook Politie Harderwijk

PUTTEN - Op de A28 bij Putten is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto over de kop geslagen.

De bestuurder van de auto is meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Hoe de auto over de kop kon slaan en in de berm belandde, is nog onduidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl