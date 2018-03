Deel dit artikel:











Bijeenkomsten om slachtoffers lawine te herdenken De plaats waar de lawine was. Foto: Facebook France 3 Alpes

NIJMEGEN - Het is precies een jaar geleden dat drie Nijmeegse studenten om het leven kwamen bij een lawine in Valfréjus in de Franse Alpen. Er worden vandaag diverse bijeenkomsten gehouden om de slachtoffers te herdenken.