Kraanvogels trekken over; het wordt lente

CORLE - Op verschillende plekken zijn de afgelopen dagen overtrekkende kraanvogels gesignaleerd. De kraanvogels worden gezien als voorteken van de lente, maar volgens sommigen ook als brengers van geluk.

Door heel Gelderland worden de vogels in de lucht gezien. Vaak in V-vorm en te onderscheiden van ganzen door het trompettergeluid dat ze maken.

Het geluid van de kraanvogels is goed te horen in deze video die gemaakt is in het natuurgebied Korenburgerveen bij Winterswijk.

Voorjaarstrek

Kraanvogels zijn zeer zeldzaam maar sinds 2001 broeden ze weer in Nederland. Dat hier weer kraanvogels worden gezien, betekent dat ze hun overwinterplaats in Zuid-Europa en noordelijk Afrika hebben verlaten en zijn begonnen aan hun voorjaarstrek.