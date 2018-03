Overvaller richt pistool op maag medewerkster: 'Het blijft maar in mijn hoofd spelen'

APELDOORN - 'Hij hield de hele tijd zijn pistool op mijn maag gericht. Dat was heel indrukwekkend.' Een medewerkster van een snackbar in de Apeldoornse wijk De Maten die is overvallen, deed dinsdagavond haar verhaal in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Het is 22 juli 2017, een zaterdagavond. 'Een drukke avond, met heel veel leuke mensen', vertelt de medewerkster van 20. Ze werkt die avond in de cafetaria in winkelcentrum De Gildehof samen met een collega. Om 23.00 uur sluiten ze de zaak. Een half uurtje later lopen ze naar buiten, ze zouden bij haar thuis samen nog even een wijntje drinken.

In paniek

Ineens komt er een man op hen afrennen. Hij wil dat ze de deur openmaken. 'Ik had de sleutels nog vast. Ik moest ze alleen nog in het slot proberen te krijgen. Ik raakte in paniek en probeerde daarna zo snel mogelijk de deur open te krijgen. Dat gaat lastig als je in paniek bent.'

De man wil geld en wel zo snel mogelijk. 'Hij stond direct naast me. Hij hield de hele tijd zijn pistool op mijn maag gericht. Dat was heel indrukwekkend. Je voelt je constant heel erg bedreigd. Er is iemand die je staat op te jutten en die boos op je wordt, terwijl je gewoon je werk doet. Dat was het vervelendste voor mij.'

Terwijl de man bij de deur van de achteruitgang blijft staan, moeten de vrouwen geld uit de kluis halen. Hij stopt de buit in een sporttas en gaat er op de fiets vandoor, in de richting van de Drie Maagden-rotonde.

'Sinds de overval ben ik heel erg bang', zegt de medewerkster. 'Sommige situaties kan ik niet loslaten. Het blijft maar in mijn hoofd spelen.'

Nog twee overvallen

De politie denkt dat de man ook degene is die vorig jaar twee andere snackbars in De Maten heeft overvallen, op 19 maart en op 29 april.

Bij de eerste overval loste de dader een schot. Op bewakingsbeelden is het masker van de overvaller te zien: een masker met een grote neus.

Zie ook: Opsporing Verzocht over de overvallen