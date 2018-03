Apeldoorn helpt verstandelijk beperkten bij stemmen

APELDOORN - Mogen mensen met Downsyndroom of een verstandelijke beperking ook stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, dat mogen ze. En om ze goed voor te bereiden op de stembusgang van 21 maart, werd dinsdagavond in Apeldoorn een informatieavond georganiseerd op het stadhuis.

Thijs van Gennip is een van die mensen met een verstandelijke beperking. 'Ik vind het wel moeilijk om te stemmen. En dan vooral om de juiste keuze te maken.'

'We vinden het als gemeente ontzettend belangrijk dat ook deze mensen in Apeldoorn gewoon mee kunnen doen', vertelt Ben Bloem. Hij is wethouder van de gemeente Apeldoorn en lijsttrekker van de ChristenUnie. Op de extra informatieavond vertellen de lijsttrekkers in eenvoudige taal waar hun partij voor staat.

'Het gaat echt om duizenden mensen', laat Wilma Hartman van De Klup (een clubhuis voor mensen met een verstandelijke beperking) weten. 'Met name omdat we hier heel veel zorginstellingen in Apeldoorn hebben waar mensen onder begeleiding wonen.'