Spoor van mysterieuze liefdesbrief van 78 jaar oud leidt naar Wijchen

ARNHEM - 'De hele familie staat op de kop, ik heb vannacht geen oog dicht gedaan.' Anne Marie Egbertzen-Schuurbiers uit Wijchen is dolenthousiast nu een liefdesbrief van haar oom Henk aan haar tante Jo is opgedoken. 'Ik ben erg verlangend naar jou, lieverd, en voel me erg ellendig nu jij er niet meer bent', schrijft Henk in 1940 aan zijn grote liefde.

De lange liefdesbrief wordt in 1998 gevonden in een leegstaand huis in Wormer in Noord-Holland, door de dan 12-jarige Sandra Jansma-Kruit. 'In een plantenkas in de tuin lag veel oude rommel. Daar vonden we een oude brief.'

De brief werd geschreven aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. 'Ik heb een elektrische broodrooster voor je besteld, want die zijn moeilijk te krijgen in deze tijd', schrijft Henk aan zijn geliefde Jo. Ze woonden allebei op een woonschip. Jo in Vollenhove boven Zwolle en Henk waarschijnlijk in de regio Wormer.

Dit keer is het raak

De moeder van Sandra belt de krant, in de hoop dat de brievenschrijver gevonden zou worden. Dat gebeurt dan niet. Afgelopen zondag publiceert de regionale omroep NH Nieuws het verhaal van Sandra. En dit keer is het raak.

'Hé, dat is de woonark van mijn opa en oma!'

'Mijn zusje belde, zij had de reportage gezien bij Regioned op TV Gelderland. Ik ging meteen kijken en toen ging er een lichtje branden. Hé wacht eens, dit was aan boord van een schip, de woonark van mijn grootouders', vertelt Anne Marie Egbertzen-Schuurbiers.

De Henk, die zo verlangend schrijft naar zijn geliefde Jo, blijkt haar oom Henk Wittenberg te zijn. 'Henk en Jo zijn in 1942 getrouwd en tot de dood bij elkaar gebleven', vertelt Anne Marie. Op het moment dat Henk de brief aan Jo schrijft, ligt hij in een scheiding met de moeder van zijn twee kinderen. Kinderen die Anne Marie ook kent.

Behangen met juwelen

Henk en Jo hadden twee cafés in Amsterdam en hebben volgens Anne Marie goed geboerd. 'Tante Jos was altijd behangen met juwelen.' Over de scheiding, in die tijd niet heel gewoon, werd volgens haar nooit gesproken.

Anne Marie is verrukt dat de liefdesbrief is opgedoken. Binnenkort wordt de brief door vindster Sandra aan haar overhandigd. 'Dit is zoiets aparts, wie verwacht dit nou. Ik heb nog een foto van Henk en Jo bij mijn ouders op de bank, die ga ik snel opzoeken.'

