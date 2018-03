Deel dit artikel:











De verkiezingsbus stond in Hattem: lees het nu terug

HATTEM - Onze rode verkiezingsbus was vanavond in handen van RTV Hattem. De omroep zond uit vanaf de Markt in Hattem.

Iedereen is welkom om langs te komen. Politieke partijen schuiven aan in de bus en discussiëren over uiteenlopende thema's. De partijen houden een pitch en de verschillende lijsttrekkers mogen vervolgens praten over een onderwerp naar keuze. Ook de muziek aansluitend is door hen gekozen. Aan bod komen: PvdA, ChristenUnie, D66, VVD en CDA. Carla Broekhuis van de Partij van de Arbeid mocht het spits afbijten. Die partij wil laten zien dat hij er is voor iedereen, 'want we hebben een beetje een oudere achterban', beaamt Broekhuis. Voor elkaar en met elkaar, is de slogan van de partij. Hattemers moeten (meer) betrokken worden bij de stad. Onderwijs en zorg zijn speerpunten van de PvdA. Kijk hier voor het partijprogramma van de PvdA We zijn niet alleen bij de bus; er kijken veel mensen mee en ook in de raadszaal wordt meegekeken: Arend Palland van de ChristenUnie wil zich graag met zijn partij inzetten voor zijn stad. Waardig ouder worden, goede zorg (voor de schepping) en goed onderwijs zijn belangrijke thema's voor de ChristenUnie. Ook wil hij ruimte voor de ondernemer, maar wel in goede samenspraak met de gemeente en andere partijen. Een geheel vrije markt werk wat hem betreft niet. Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Hattem Geen fusie Erik Kort van D66 schuift daarna aan. 'Goed wonen, prachtig leven' is de kern van het programma van de partij. Ook moet de stad zelfstandig blijven, maar samenwerken waar dat kan. Een fusie met Zwolle is uitgesloten. Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van D66 Het is de beurt aan Doret Tigchelaar van de VVD. Ondernemers moeten de vrijheid krijgen om de eigen tijden te bepalen. Ook verantwoordelijkheid is belangrijk: samen de stad leefbaar houden en mensen met een beperking bij de arbeidsmarkt betrekken. Daarnaast moet de burger meedoen en meepraten. De VVD Hattem wil veel en intens samenwerken met Zwolle, maar niet direct fuseren. Toch is een fusie niet ondenkbaar. Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van de VVD Martijn Hospers van het CDA gaat voor Samen leven en samen doen. Dat is een koers waar de partij al jaren voor staat, zegt Hospers. 'Het CDA wil Hattem verder helpen. Samen dus de schouders eronder. Onderwijs en sport, daarop zijn goede stappen gemaakt - en dat mag uitgebreid worden.' Ook op het gebied van zorg wil het CDA doorgaan op de ingeslagen weg. De partij vindt vooral de ChristenUnie op het gebied van de zondagsrust. Die moet in Hattem gehandhaafd blijven. Uitspraken doen over een nog te vormen college (wil het CDA doorgaan in de huidige constructie?) doet Hospers niet. Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van het CDA Hattem