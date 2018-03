Sociaal werkers Montferland gaan kernen in

'S-HEERENBERG - Sociaal werkers van Welcom gaan in Montferland actief de kernen in om in de nabije omgeving van hulpbehoevenden te komen, die daar zelf wellicht niet om durven of kunnen vragen. De gemeente is van plan om de proef van het gebiedsgericht werken, die nu loopt in 's-Heerenberg en Loil, uit te breiden naar de gehele gemeente.

'Als Welcom hadden we heel veel producten en werd er gekeken waar mensen goed bij pasten', legt sociaal werker Remco Peters de oude werkwijze uit. 'Nu draai je het om. Je gaat eerst kijken naar de wensen en de behoeftes. Wat is de vraag van de bewoner of de vereniging? En daarin zijn de producten een middel en niet het doel.'

Volgens wethouder Ingrid Wolsing is het resultaat van de pilot bij een tussentijdse evaluatie goed. Peters beaamt dat: 'Je hebt concreet een persoon die je kan helpen en waar je een vertrouwensband mee kunt opbouwen. Die gewoon weet wat er speelt in de kern of in de wijk.' Op die manier kunnen de sociaal werkers in de nabije omgeving van hulpbehoevenden komen, die daar zelf wellicht niet om durven of kunnen vragen.

Mensen onder de mensen

Toch vergt dat wel de nodige tijd en inspanning. 'We proberen zo laagdrempelig te zijn dat we mensen onder de mensen zijn', stelt sociaal werker Chantal Kuipers. 'Door aan te sluiten, gewoon er zijn met evenementen, aanwezig zijn.'

Volgens de wethouder levert deze methode op meerdere vlakken winst op. 'Wat het op moet leveren is dat we veel sneller hulp in kunnen zetten', stelt Wolsing. "Ook betere hulp en goedkopere hulp. En ook zaken kunnen voorkomen.''

De insteek van 'voorkomen is beter dan genezen' wordt breed gedragen door de sociaal werkers. 'We werken meestal preventief', aldus Kuipers. 'Maar je ziet ook zaken dat je er in komt en dat er al een heleboel speelt. Dan is natuurlijk de rol van een sociaal team heel belangrijk.'Na afloop van de pilot wil de wethouder de methode inzetten in de gehele gemeente.