Beuningen heeft er weer nieuwe oplaadpalen bij

BEUNINGEN - Beuningenaren met elektrische auto's kunnen de auto in hun gemeente sinds kort op meer plekken opladen. De gemeente plaatste onlangs acht nieuwe oplaadpalen. Dinsdagmiddag werden deze officieel in gebruik genomen.

In de gemeente Beuningen stonden al acht oplaadpalen. 'We merken dat er steeds meer vraag kwam naar laadpalen. En op dit moment beschikken we over de financiële middelen', aldus wethouder Piet de Klein.

In totaal telt de gemeente Beuningen nu zo'n 30 oplaadpunten. De Klein: 'De randvoorwaarde is natuurlijk dat je je elektrische auto op kunt laden. Wij vinden als overheid dat we ervoor moeten zorgen dat daar de mogelijkheid voor is.'

In 2040 energieneutraal

De nieuwe oplaadpalen passen helemaal in het plan van Beuningen. De gemeente wil in 2040 energieneutraal zijn. 'Als ik kijk hoe het gaat op dit moment in Beuningen op het gebied van de energietransitie, heb ik er vertrouwen in dat we 2040 gaan halen', vertelt De Klein.