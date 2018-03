Luchtalarm ging niet af door te langzame klokken

ARNHEM - Het maandelijkse luchtalarm ging maandag niet af door te langzaam lopende digitale klokken. Dat zegt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) na onderzoek.

Het IFV beheert de zogenoemde WAS-palen. In onder meer een groot deel van Gelderland bleef het maandag om 12.00 uur stil. Het was toen niet duidelijk wat de oorzaak van de storing was.

Veel digitale klokken in Europa lopen zo'n 5 minuten achter door een probleem in Zuidoost-Europa. Twee landen hebben een conflict met elkaar en proberen elkaar onder druk te zetten door hun afgesproken portie stroom van 300 megawatt sinds half januari niet te leveren. Gevolg: het hoogspanningsnet heeft geen frequentie van 50 hertz, maar net iets minder. Veel klokken zijn daardoor van slag.

NL-Alert

Als er daadwerkelijk een calamiteit was gebeurd, was er een NL-Alert verstuurd. Dat is het waarschuwingssysteem vanuit de overheid.

Steeds meer mobieltjes ontvangen NL-Alert automatisch. Op andere toestellen moet de gebruiker het systeem zelf installeren. Over een paar jaar zal de sirenetest op elke eerste maandag van de maand helemaal verdwijnen.

