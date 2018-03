Wegrestaurant A2 kort dicht door bommelding

Restaurant De Lucht-West is gesloten in verband met de bommelding. Foto: Bart Meesters

BRUCHEM - Restaurant De Lucht-West is dinsdagmiddag enige tijd gesloten geweest. Er zou een bommelding zijn gedaan.

De melding kwam rond 16.30 uur binnen. Gasten en personeel moesten het restaurant langs de A2 bij Bruchem verlaten.

Agenten in kogelwerende vesten bewaakten de in- en uitgangen van de zaak in de Bommelerwaard. Rond 17.30 uur mocht het personeel het restaurant weer in.

De politie onderzoekt de zaak.