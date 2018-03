Vliegtuigjes brandweer aan de grond, gevaar natuurbranden geweken

ARNHEM - De brandweer in Gelderland is gestopt met veiligheidsvluchten boven de Veluwe. Er is geen direct gevaar meer voor natuurbranden, meldt woordvoerder Allard Schimmel.

Vorige week begon de brandweer met de continue controles door de droogte.

Inspectievluchten vinden vooral in de zomer plaats, amper in de winter. De voorbije twee winters bleven de vliegtuigjes aan de grond. Schimmel: 'Het was inderdaad erg droog de voorbije periode, maar we keken vooral naar de wind, die harde wind was erg vervelend.'

In het nationale park de Hoge Veluwe dreigde het op 26 februari mis te gaan. Een week eerder woedde een heidebrandje op de Posbank bij Rheden. Dat vuur was vermoedelijk aangestoken.

Zaterdagavond moest de brandweer van Oldebroek aan de bak voor een uitgebroken brand in een rietveld bij Oosterwolde, een strook van 200 bij 60 meter had vlam gevat. Een schuurtje werd door de brand verwoest. De politie onderzoekt nog of dit brandje is gesticht. Een getuigenoproep leverde tot dusver niets op.

In de rest van de regio Noordoost-Gelderland van de brandweer is het op de plaats rust, zegt woordvoerder Frank Schipholt. 'Het heeft de afgelopen dagen al her en der geregend en er komt meer regen aan. We zijn niet meer zo waakzaam als vorige week met die gortdroge vrieskou.'