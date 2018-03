Deze felle tegenstander van de Zuiderzee kreeg toch een standbeeld in Harderwijk

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen of kunstwerken in onze provincie. Deze week bekijkt hij kunst in Harderwijk.

Harderwijk was een Zuiderzee-stad. Velen verdienden hier dagelijks hun brood aan die zee door middel van de visserij. Dat leven veranderde nadat de Zuiderzeewet werd aangenomen in de Kamer.

De nieuwe wet zorgde ervoor dat de Zuiderzee afgesloten werd door de Afsluitdijk. Pieter: 'De zee werd een meer. Delen werden ingepolderd. Ook kreeg Harderwijk een overbuur, de provincie Flevoland.'

Verzet met hand en tand

Eibert den Herder verzette zich hevig tegen de komst van de wet. Hij had namelijk een vismeel- en visconservenfabriek en zag zijn zaak ten onder gaan. Hij verzette zich met hand en tand, maar het mocht niet baten.

Toch staat er voor het stadhuis van Harderwijk een beeld van. Pieter: 'Hij draaide het nadeel namelijk om naar een voordeel. Hij zorgde dat er een vaargeul kwam en begon in 1925 met de Holland-Veluwelijn, een bootverbinding naar Amsterdam. Zo legde hij de basis voor Harderwijk als toeristische stad.' Voor die rol werd hij geëerd met een beeld van de hand van kunstenaar Hans Mes.

Pieter ging langs bij het beeld in Harderwijk:

