Op de valreep stemmen over het hete hangijzer koopzondag in Harderwijk

Als het plan, dat nu met één stem verschil een meerderheid heeft, het haalt, dan krijgt Harderwijk als eerste gemeente op de Noord-Veluwe koopzondagen. Donderdag dient Joop van der Veere samen met de VVD, PvdA en D66 een motie in. Zij stellen voor om 15 tot 20 koopzondagen toe te staan, vooral in het toeristenseizoen. Van der Veere zat tot voor kort in de fractie van Gemeentebelangen, maar stemde afgelopen jaar tegen zijn fractie in voor een proef met koopzondagen.

Hij gaat nu als eenmansfractie door met als belangrijkste punt: de koopzondag: 'Uit enquêtes onder bevolking en ondernemers blijkt dat er meer voorstanders dan tegenstanders zijn, dus ik vind dat die koopzondag er moet komen.'

Harderwijk kent ook een heel aantal christelijke ondernemers, zij zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze hun winkel niet zullen openen als de gemeenteraad akkoord gaat met de koopzondag.

Nieuwe raad

Donderdag wordt de motie ingediend, als de motie wordt aangenomen dan moet de wethouder met een voorstel komen. Dat voorstel moet dan door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Het definitieve besluit ligt dus bij de nieuwe gemeenteraad.

