ChristenUnie gaat voor honderden extra woningen in Nunspeet

NUNSPEET - De ChristenUnie in Nunspeet wil woningen voor senioren en starters in alle kernen bouwen. Volgens de partij is de vraag naar woningen in de gemeente groter dan het aanbod. Daarom pleit de ChristenUnie voor de bouw van 250 extra woningen in de gemeente

Naast betaalbare starterswoningen is er een grote vraag naar extra seniorenwoningen en daarom pleit de partij voor een versoepeling van de regels voor woningsplitsing met het oog op mantelzorg. Belangrijk Ingrid Slaa is raadslid van de ChristenUnie: ‘Familieverbanden en andere contacten tussen generaties houden een dorp leefbaar. Het is een belangrijke reden om langer in je vertrouwde omgeving te blijven wonen en verstevigt de sociale samenhang.’ De ChristenUnie hoort steeds vaker dat wanneer senioren uit een dorp verdwijnen omdat er geen passende woning voor hen, ook hun kinderen geen reden meer hebben om daar te blijven. 'Dat is niet goed voor de samenhang in een dorp of een wijk. Het woningbouwprogramma moet daar op afgestemd worden', zegt de partij. Foto: Ingrid Slaa, ChristenUnie Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl